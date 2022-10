Deux-roues électriques : le fléau des vols

Au début de l'été, Ombline vient récupérer son vélo électrique. Il lui a coûté près de 3 000 euros. Alors, elle l'a attaché avec un robuste cadenas dans un abri sécurisé, près d'une gare, dans la banlieue parisienne. Sauf que le vélo a disparu. Une caméra a enregistré toute la scène. Le voleur a réussi à s'engouffrer par un interstice de seulement quelques centimètre. Ombline a déposé plainte, mais n'a guère d'espoir de retrouver son vélo électrique. Dans l'Hexagone, près de 500 000 vélos sont dérobés chaque année. La part des modèles électriques augmente fortement, + 80 % des vols en régions parisiennes depuis un an seulement. Certains n'hésitent plus à dérober en plein jour à l'aide d'une disqueuse, d'autres les attrape en magasin avec une canne à pêche. Sur Internet, ces vélos, souvent immédiatement remis en vente, y compris les modèles loués par la région Île-de-France. Avec une caméra discrète, nous tentons notre chance dans un quartier populaire de Paris. En moins de cinq minutes, un homme nous propose un vélo électrique en espèce, et : surtout sans facture. Sans batterie et sans frein, le vélo a très peu de chances de retrouver preneur. Plus de reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage G; Brenier, F. Mignard