Deux roues : halte au bruit !

L'Hexagone est devenu le champion d'Europe des ventes de motos et surtout de scooters, +13% depuis janvier 2019. Mais leur bruit pose problème. Un seul pot d'échappement mal réglé peut réveiller des dizaines de milliers de riverains, en pleine nuit. Lors d'un contrôle routier, un niveau de décibels trop élevé peut vous coûter 135 euros d'amende et l'immobilisation du véhicule. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.