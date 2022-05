Deux-roues : le contrôle technique obligatoire avancé au 1er octobre ?

Un contrôle technique pour les deux-roues, certains motards ont encore du mal à en croire leurs oreilles. D'autres conducteurs de scooters ou motos semblent partagés par cette mesure destinée à améliorer la fiabilité des engins et de synonyme aussi de coût financier supplémentaire. "En général, les motards prennent soin de leurs motos. À mon sens, ce n'est pas nécessaire", a indiqué un motard sollicité dans le reportage en tête de cet article. "Pour moi, c'est juste normal dans la mesure où c'est un engin mécanique qu'il faut entretenir, tout comme une voiture. Je ne vois pas pourquoi il y aura une différence", a estimé un autre conducteur. Tous les véhicules de plus de 50 cm3 sont concernés : moto, scooter, mais aussi scooter à trois-roues, quad à quatre roues et voiture sans permis. La mesure sera à appliquer au plus tard le 1er octobre prochain. Le contrôle technique se fera 4 ans maximum après la mise en circulation et la case garage sera obligatoire tous les deux ans. Le coût de l'opération pour les près de trois millions de motards en France s'élève en moyenne à 50 à 70 euros. TF1 | Reportage G. Brenier, S. Vignon, M. Neboth