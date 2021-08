Deux-roues : le contrôle technique obligatoire dès 2023

Faut-il un contrôle technique obligatoire des deux-roues ? Les premiers concernés sont divisés. Si pour certains, c'est une contrainte de plus, d'autres trouvent que c'est tout à fait normal. Dès 2023, moto, Scooter, trois roues, quad et voitures sans permis n'échapperont plus à ce contrôle technique. Très concrètement, il faudra, comme pour les voitures, visiter un centre agréé quatre ans après la mise en circulation du véhicule. Puis tous les deux ans, ainsi qu'avant toute vente. Cette mesure devrait permettre de bannir les deux-roues mal entretenus ou polluants. Mais pour les associations de piétons et de riverains, c'est surtout une victoire pour les oreilles. Les points qui seront contrôlés ne sont toutefois pas encore connus. Mais certains comme les pneus, le système de freinage, les suspensions et l'éclairage semblent déjà inévitables. Pour Lionel Boyaval, président de l'entreprise Doc'Biker, le contrôle technique obligatoire semble pertinent, mais pas forcément pour les motards qui entretiennent déjà bien leur engin. La suite dans le reportage ci-dessus.