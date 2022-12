Deux-Sèvres : mystérieuse disparition d'un couple

Près de trois semaines après la disparition d’un jeune couple dans les Deux-Sèvres, les enquêteurs ne trouvent que leur voiture et des papiers d'identité. Pour la famille de cette jeune femme, cette disparition ne peut pas être volontaire. Description : Cela fait maintenant presque trois semaines que le père et la belle-mère de Leslie sont sans nouvelle de la jeune femme de 22 ans. Pour eux, il est impossible d’imaginer une disparition volontaire. Leslie et son compagnon Kevin ont été vus pour la dernière fois à Prahecq, une commune près de Niort, et plus exactement dans la maison d’une amie, où ils ont passé une partie de la nuit du 25 au 26 novembre derniers. Ils partent à trois heures du matin. Le téléphone de Leslie borne à Niort et puis, plus rien. Les deux téléphones n’émettent plus aucune trace du couple jusqu’au 8 décembre, le permis de conduire de Kevin est retrouvé dans un bac à vêtements dans la commune de Puyravault, à 50 kilomètres de Prahecq. Ils sortent ensemble depuis moins d’un mois, elle est peintre en bâtiment, lui en recherche d'emploi. Une information judiciaire a été ouverte à Niort. Les gendarmes ont déjà entendu des dizaines de personnes dans l’entourage des disparus, et fouillé plusieurs zones dans la région, sans succès. TF1 | Reportage S. Chevallereau, S. Petit, N. Hesse