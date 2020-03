Deuxième semaine de confinement : comment se passe l'école à la maison ?

Comment les cours à distance se font-ils ? Les enseignants arrivent-ils à échanger correctement avec leurs étudiants ? Quels obstacles ont-ils rencontrés ? Quels sont les scénarios étudiés par le gouvernement en cas de prolongement du confinement ? Pour le savoir, nos reporters sont allés à la rencontre d'élèves, de leurs parents, de professeur, et même du ministre de l'Éducation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.