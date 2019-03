Devenir patron après 50 ans, c'est possible !

De plus en plus de quinquagénaires tentent la passionnante aventure de l'entrepreneuriat. Une génération d'entrepreneurs qui dit stop au jeunisme. Plus d'expérience, plus de réseaux, plus de capitaux, voilà leurs avantages. Si certains ont un besoin de reconversion, d'autres ont été poussés vers la sortie en raison de leur âge et n'auraient jamais pensé devenir leur propre patron. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.