Devenir propriétaire : un rêve de moins en moins accessible

Le regard plein d’espoir, Mélanie et Thomas cherchent tous les jours depuis deux ans la maison de leur rêve. Près de la côte nord du Finistère, le couple souhaite devenir propriétaire, avec un budget de 230 000 euros. Hélas, à chaque fois, c’est la même réponse : aucune maison n’est disponible à ce prix dans le secteur. Yves Cloarec, agent immobilier, n'a aucune solution à leur apporter. D’autres trouvent, mais en faisant des concessions. À Rennes, Luna et Dhionis viennent de signer un compromis après plus d’un an de recherche. Il y a un an, la banque leur garantissait un prêt à 200 000 euros, aujourd’hui, avec la hausse des taux d'intérêt, ils ne peuvent emprunter que 175 000 euros en faisant des sacrifices. “Du coup, l'emplacement, et du coup, se décaler un peu du centre-ville, les travaux, ce qui est un budget qu’on avait forcément compté dans notre premier achat”, explique Dhionis Murati, un primo-accédant. Ces derniers mois, de nombreux primo-accédants abandonnent leur projet, car les exigences d’achats sont de plus en plus importantes. TF1 | Reportage M. Monier, C. Ebrel, F. Bourdillon