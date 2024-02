Diagnostic énergétique : des règles assouplies

Il y a deux mois, un appartement de 32 m², chauffé avec des radiateurs électriques et très humide, était classé G, la plus mauvaise note. En cause, l'isolation et un chauffe-eau de 200 litres, gourmand en énergie et pas du tout adapté au petit logement. Trois mille euros de travaux ont été réalisés pour adapter le ballon d'eau chaude. Il est désormais plus petit et la note passe de G à F. Ensuite, tout le plancher de l'appartement a été isolé par l'extérieur avec des plaques de polystyrène. Cette modification fait encore évoluer la note de F à E. Le gouvernement souhaite sortir les logements de moins de 40 m² de leur statut de passoire thermique sans faire de travaux. Mais comment ? En appliquant une correction au mode de calcul actuel du diagnostic. Un simulateur sera disponible le 13 février 2024, sur le site de la DEPP. Le propriétaire entrera son numéro de dossier, il affichera automatiquement la note réévaluée, à partir du 1er juillet 2024. Le gouvernement souhaite aussi assouplir les règles de locations des appartements classés G. Par exemple, pour les propriétaires, le 1er janvier 2025 ne sera plus une date couperet pour se mettre aux normes. Si le locataire reste, le bail sera maintenu. TF1 | Reportage L. Romanens, C. Blanquart