Diagnostic énergétique : des règles plus sévères pour les logements

Trois quarts d'heure à une heure d'examen pour ce deux pièces de Pantin en région parisienne contre dix minutes auparavant. Le diagnostiqueur immobilier a dû revoir ses exigences pour respecter les obligations du nouveau Diagnostic de Performance Énergétique. Entré en vigueur le 1er juillet dernier, le document reste basé sur une échelle de sept lettres avec F et G comme plus mauvais score, mais il est largement plus contraignant. Le diagnostiqueur estime même la consommation énergétique annuelle. Elle sera communiquée aux futurs occupants. Peut-être ceux de cet acheteur. Il souhaite acquérir l'appartement pour le louer, mais il doit d'abord prendre connaissance de l'indice de performance. Verdict délivré par un spécialiste en investissement. Son futur appartement est dans le viseur des pouvoirs publics. Pour imposer des travaux d'isolation dans les 1,6 million de passoires thermiques de France, interdiction de location prévue dès 2025 des logements en catégorie G, puis en 2028 pour les F. Second résultat, correct et perfectible, les émissions de gaz à effet de serre avec un C. Bonne nouvelle toutefois, le rapport pointe très clairement les zones et les coûts des travaux prioritaires. Autre nouveauté : si l'acheteur établit que le bien est moins performant qu'annoncé par le DPE, il peut demander réparation de préjudice au vendeur, puis au diagnostiqueur. Effet pervers qui s'ajouterait au nouveau critère de diagnostic, beaucoup plus strict, susceptible d'aggraver les notations avec le risque d'une inflation du nombre de biens interdits de location. Face à cette envolée, le gouvernement vient de suspendre le dispositif pour les logements construits avant 1975, les plus sanctionnés par les nouvelles règles. Les professionnels de l'immobilier pointent une injustice. Ils disent que la mise en conformité coûtera particulièrement cher dans les maisons de campagne ou dans les appartements de villes populaires, là où les propriétaires ont le moins de ressources.