Diagnostics énergétiques : comment éviter les pièges

C'est une lettre obligatoire pour louer ou vendre un logement. Elle détermine la performance énergétique d'un bien et donc son prix. Pour séduire les propriétaires, les professionnels se livrent une guerre acharnée : offre spéciale, réduction ou promo. Dans son dernier numéro, le magazine 60 millions de consommateurs révèle que les DPE sont loin d'être fiables. Ils ont fait expertiser une maison en banlieue bordelaise par six diagnostiqueurs différents. Résultat : trois donnent la lettre D, deux classent la maison C et un B. Comment expliquer de tels écarts ? "Depuis plusieurs années, nous avons dit qu'il fallait améliorer la formation des diagnostiqueurs. Je pense qu'il y a vraiment des diagnostics qui sont faits trop vite. Il faut quand même passer dans l'ensemble du logement, faire toutes les pièces, vérifier les isolations, vérifier le mode de chauffage, aller de la cave au grenier. En gros, il y a vraiment du temps à passer", a expliqué Fanny Guibert, journaliste "60 millions de consommateurs. Comment savoir alors si vous avez affaire à un bon professionnel. Aude Rousseaux, diagnostiqueur immobilier certifié BC2E, détaille les étapes indispensables. Elle évalue tous les moyens d'isolation, comme les fenêtres, sans oublier la cave et le grenier. Plus de 1h30 d'expertise, le DPE est facturé 300 euros. Le diagnostiqueur engage sa responsabilité. En cas de contestation, le propriétaire peut se retourner contre lui et réclamer des compensations financières. TF1 | Reportage F. Chadeau, A. Poupon