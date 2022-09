Diagnostics énergétiques : pas toujours fiables

Une lettre de A à G, une couleur du vert au rouge pour indiquer la consommation d'un logement. Sur les annonces que vous cherchez à louer ou à acheter, le diagnostic énergétique est devenu un critère presque aussi important que le prix. Cette note est-elle toujours fiable ? Pas vraiment, selon l'UFC-Que Choisir. Dans son dernier numéro, l'association de consommateurs a fait par exemple expertiser une maison en Seine-et-Marne par cinq diagnostiques différents. Un logement basse consommation équipé de panneaux solaires et d'un chauffage économe. Trois professionnels lui ont attribué une bonne note, un B, un autre lui a donné un C et le dernier un E, une lettre qui désigne habituellement des passoires énergétiques. Pour Élisabeth Chesnais, experte environnement UFC-Que Choisir, "c'est une catastrophe aujourd'hui parce que d'une part c'est une des cotes à la vente sur les logements quand ils sont mal classés et d'autre part, les logements classés F et G ont un loyer qui est bloqué et d'ici peu ne pourrait plus être mis en location". Selon l'association, certains diagnostiqueurs iraient trop vite et manqueraient de rigueur pour établir leurs notes. Car pour réaliser un bon diagnostic, il faut y passer plusieurs heures, selon Laurent Caburet, diagnostiqueur énergétique à l'agence du Moulin, cabinet Edi Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne). Ce jour-là, il évalue la performance énergétique d'un appartement en région parisienne. Il faut mesurer chaque surface, évaluer tous les moyens d'isolation : mur et fenêtre. Il s'agit d'un travail méticuleux. Tous les diagnostiqueurs sont agréés. Il est donc très difficile de différencier les bons professionnels des autres. Méfiez-vous toutefois des prix trop attractifs. À moins de 100 euros, l'expertise aura de grandes chances d'être inexacte. TF1 | Reportage T. Leproux, G. Barints, S. Fortin