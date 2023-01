Diagnostics énergétiques : sont-ils vraiment fiables ?

Nous avons demandé à trois entreprises différentes de réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE) pour une même maison. Et nous avons filmé les techniciens et leurs interventions à l'aide de caméras discrètes. Le 1er arrive, il va rester 30 minutes dont 29 assis devant son ordinateur. Il a effectué une seule mesure, au laser, pour calculer la taille du salon, un rapide coup d'œil à la chaudière. Mais il n'a pas visité les combles pourtant accessibles. Il a donné une note D, jusqu'à ce qu'on lui fasse remarquer qu'il a oublié la véranda. Il change donc son calcul et la maison passe en E. Le deuxième, cette fois, mesure toutes les pièces de la maison et passe même dans les combles pour vérifier si le toit est isolé. Ça lui prend une heure. Il donne une note E aussi à la maison. Pour le troisième, la caméra est bien visible. Et l'entreprise a été informée du reportage. Nous tentons de comprendre ce qui est obligatoire lors d'une intervention. Mesurer toutes les pièces par exemple est un passage obligé. Au moindre doute sur la présence d'isolation dans le mur ou sur la composition d'une fenêtre, il est interdit de croire le propriétaire sur parole. Le technicien doit rentrer les données par défaut. Il a fait 2h30 de travail, et à la fin, une note plus sévère que les deux autres : F. En comparant les DPE entre eux, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Aucun ne donne le même nombre de m² ni le même nombre de fenêtres. L'isolation des ouvertures est parfois jugée moyenne, insuffisante ou bonne. Quant au prix, là aussi, c'est le grand écart. Mais comment est-ce possible ? Y a-t-il une mauvaise pratique d'une partie de la profession ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, D. Salmon