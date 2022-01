Diamant noir aux enchères : un joyau venu de l'espace ?

C'est le plus gros diamant taillé toutes couleurs confondues jamais mis aux enchères. Il est différent en termes d'âge et d'origine. C'est précisément le mystère de ses origines qui lui vaut d'être l'objet de toutes les convoitises, car cette pierre naturelle rare porte dans ses entrailles une fascinante énigme à la frontière de la géologie et de l'astrophysique. Elle pourrait être d'origine extraterrestre. Les diamants noirs, appelés aussi carbonado seraient ainsi apparus entre 2,5 et 3,8 milliards d'années, quand la terre était bombardée de météorites et que les continents n'étaient pas encore formés. Aurélien Delaunay, directeur du laboratoire français de gemmologie, nous fait savoir que ces diamants noirs se trouvent au Brésil et en République Centrafricaine. Le fait qu'on ait trouvé ce diamant dans des zones connues où il y a eu des météorites a contribué à favoriser l'hypothèse d'une origine extraterrestre de ce diamant. Longtemps, les diamants noirs étaient ignorés par les joailliers. Ils servaient à tailler les autres diamants. Mais depuis une vingtaine d'années, d'autres carbonados se sont vendus à plus d'un million d'euros. T F1 | Reportage S. Pinatel, F. Petit.