Les diamants de synthèse ont tout des vrais

Le diamant est une bonne idée de cadeau si on en a les moyens. Aujourd'hui, il est possible d'acheter des pierres 30 à 50% moins cher. Produits en laboratoire, ces diamants de synthèse ont tout des pierres façonnées par la nature. À l'œil nu ou à la loupe, les spécialistes ont du mal à faire la différence entre le diamant naturel et sa version synthétique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 26/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 26 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.