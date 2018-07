Didier Deschamps : "Il faudra me supporter encore deux ans"

Invité exceptionnel du JT de 20H sur TF1, le double champion du monde est revenu sur les recettes qui ont fait son succès. Mais aussi sur le couac survenu lors de la parade sur les Champs-Élysées, le lundi 16 juillet. Les joueurs ont descendu l'avenue au pas de course avant de se rendre à l'Élysée, où ils sont restés alors que des fans les attendaient sous le balcon de l'hôtel Le Crillon. Le sélectionneur de l’équipe de France a également confirmé qu’il resterait à la tête des Bleus jusqu’en 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.