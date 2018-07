Didier Deschamps, invité exceptionnel du 20H : "Je fais en sorte d'être au plus près de mes joueurs"

Des hommes comme DIdier Deschamps, il n’y en a pas beaucoup, il y en a trois. Depuis le 15 juillet et la victoire en finale de la Coupe du monde, le sélectionneur de l’équipe de France a rejoint le Brésilien Zagallo et l’Allemand Beckenbauer dans le club très select de ceux qui ont gagné le Mondial en tant que joueur et en tant que coach. Invité ce mercredi au JT de 20H de TF1, le Basque est revenu sur son bonheur de partager sa joie avec tous les Français, sur la façon avec laquelle il a choisi ses hommes et sur le couac survenu au soir des festivités devant l’hôtel Le Crillon.