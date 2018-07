Didier Deschamps, un façonneur de talents

En tant que joueur, il a l'un des plus beaux palmarès du football tricolore : champion de France, champion d'Italie, champion d'Europe et bien sûr champion du monde. En tant que sélectionneur des Bleus, c'est lui qui depuis six ans a su forger un groupe solidaire et conquérant. Voici le portrait d'un meneur d'hommes nommé Didier Deschamps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.