Diego Maradona, l’Argentine pleure son gamin en or

Des barrières qui cèdent sous la pression de la foule, des forces de l'ordre débordées. L'adieu à Maradona devait durer trois jours, mais face au chaos et au risque sanitaire, les autorités ont décidé d'écourter. L'enterrement aura lieu ce jeudi. Alors pour ses fans, c'est la dernière occasion. La file d'attente s'étire sur plusieurs centaines de mètres pour accéder au cercueil. À l'intérieur, arrivés devant, certains pleurent, d'autres chantent. La plupart déposent des maillots de football plutôt que des fleurs comme le président argentin. Pour tous, ces adieux sont un déchirement. Beaucoup dans la foule sont trop jeunes pour l'avoir vu jouer. Mais ils ont vu les images, et peut-être même la photo de Maradona à sept ans dans le quartier de son enfance. Adulte devenu star, il disait venir d'un quartier privé d'eau et d'électricité, à villa Fiorito. C'est dans cet ancien bidonville que nous sommes retourné aujourd'hui devant la maison de son enfance et sur le terrain de son premier match. Ceux qui l'ont côtoyé gardent la mémoire d'un enfant surdoué. L'accès au palais est désormais interdit au public. Le cercueil va bientôt rejoindre le cimetière du Jardin de paix à quelques kilomètres de là. Diego Maradona y reposera aux côtés de ses parents.