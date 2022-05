Diesel : désormais une fausse bonne affaire ?

Raphaël Leveque est brocanteur dans le Loir-et-Cher. Il y a quelques mois, il a acheté un fourgon d'occasion pour livrer ses clients partout en France. Selon ses explications, il fait à peu près 3 000 kilomètres par mois. Le problème, c'est qu'il roule au diesel. Alors, quand il voit son prix à la pompe dépasser celui de l'essence, il se sent quelque peu piégé. Cette semaine, le prix du gasoil était de 1,88 euro le litre en moyenne contre 1,79 euro pour le sans-plomb 95. Une petite révolution quand on sait qu'en France le diesel a toujours coûté moins cher que l'essence. La tendance s'est inversée le 6 mars 2022 et vous l'avez clairement remarqué en faisant le plein. Ce niveau élevé des prix du gasoil s'explique par les conséquences de la guerre de la guerre en Ukraine. En effet, l'Europe achète beaucoup de produits pétroliers à la Russie. Et selon les explications de Thierry Bros, spécialiste de l'énergie et professeur à Sciences Po, le diesel constitue une partie de ces achats. Donc, avec le risque d'embargo sur le pétrole et les produits pétroliers, les prix sur les marchés de gros du diesel sont 20% à 30% plus chers de l'essence. Cela devrait durer encore plusieurs semaines. Maigre consolation pour les gros rouleurs détenteurs d'un véhicule diesel, grâce à sa faible consommation, il reste plus avantageux que l'essence sur les longs trajets. T F1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, S. Fortin.