Diesel : la plus grande entreprise du monde passe à l’électrique

Pendant trente ans, tous les gouvernements de gauche et de droite ont fait la promotion du gas-oil. Mais avec la chute des ventes des moteurs diesel, la plus grande usine au monde, située en Moselle, a décidé de se transformer pour laisser la place aux moteurs électriques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.