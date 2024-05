Diesel / sans plomb : pourquoi un tel écart de prix ?

À la pompe à essence, il y a ceux qui ont le sourire, ils roulent au diesel, et ceux qui roulent au sans plomb. Depuis plusieurs semaines, l'écart entre le prix de l'essence et du gasoil s'est creusé, presque 20 centimes par litre dans une station. Cela tombe mal, Jérôme vient faire le plein de sa toute nouvelle voiture avec du sans plomb. Pour son réservoir de 40 litres, Jérôme paie neuf euros de plus que s'il roulait au diesel. Pourtant, à la mi-février 2024, le prix du sans plomb et du gasoil était le même, 1,83 euro du litre. Puis, celui du diesel a baissé, celui de l'essence s'est envolé. L'écart entre les deux aujourd'hui est de quinze centimes en moyenne. D'un côté, le prix du diesel baisse, surtout parce qu'il était anormalement haut. Il est utilisé pour le chauffage au fioul. Avec l'hiver, la demande était forte, les coûts ont grimpé en flèche. Quant au sans plomb, si vous payez plus cher à la pompe, c'est en partie à cause des États-Unis. La demande y a augmenté avec les beaux jours et les départs en vacances. Cela ne va pas s'arranger. De plus en plus d'automobilistes se tournent vers des véhicules essence. Mécaniquement, les tarifs vont grimper alors qu'en 2023, seuls 10 % des voitures neuves vendues roulaient au diesel. TF1 | Reportage G. Bertrand, M. Laurent, A. Santos