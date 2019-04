Diesel : les ventes de véhicules d'occasion s'effondrent

Après 30 ans de domination écrasante, le diesel n'a plus la cote chez nous, surtout dans les grandes villes. Cette tendance a été observée depuis plusieurs années pour les voitures neuves et aussi, depuis peu, pour les véhicules d'occasion. Les ventes ont chuté de 6% l'an en 2018. Les garagistes ont parfois du mal à écouler leurs stocks. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.