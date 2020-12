Dieselgate : Volkswagen va-t-il être mis en examen ?

Cinq ans après le scandale, Nicolas Legrand la garde toujours dans son garage, la fameuse voiture Volkswagen concernée par le moteur truqué. Cette berline roule normalement, mais elle est équipée d'un logiciel qui sous-estime ses émissions de CO2. Une façon à l'époque pour le constructeur allemand de réussir les tests antipollutions européens. Aujourd'hui, Nicolas s'estime léser et a porté plainte. Il considère qu'il y a eu un abus de confiance et de tromperie. Mais pour obtenir réparation, pas question pour lui d'affronter seul ce géant de l'automobile. Il s'est donc uni à d'autres plaignants pour obtenir tous ensemble gain de cause. C'est ce qu'on appelle une action du groupe. En France, elle doit obligatoirement passer par une association de consommateurs. Ici, il s'agit de la CLCV, qui trie des centaines de témoignages. Parmi eux, seule une dizaine sera mis en avant devant le tribunal. Les plaignants pourraient ainsi avoir un remboursement de leur véhicule. Les avocats ont bon espoir, car le constructeur a déjà versé 25 milliards d'euros à des automobilistes américains dans des dossiers similaires.