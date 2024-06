Guerre en Ukraine : Dieu, une arme de guerre pour Poutine

Une prière est récitée avant de partir au front. Un prêtre russe orthodoxe asperge d'eau bénite véhicule blindé et soldats. C’est l’image d'une église de plus en plus engagée dans la guerre, dans le Donbass, où les combats sont les plus meurtriers. Le prêtre a rejoint les séparatistes pro-russes il y a dix ans. Notre reportage se poursuit à plusieurs mètres sous terre, sous l'église, tenue par l'armée russe. Dans les profondeurs du tunnel, on y découvre une chapelle, faite de brique et de roc. On y prie, mais le plus étonnant, des badges de protection y sont partagés. Sur les uniformes sont collés l’image du Christ, des croix orthodoxes omniprésentes. Ce jour-là, deux soldats russes se font baptiser, une pratique courante avant une bataille, comme un indice sur la violence des combats. Plus de deux ans après avoir ordonné l'invasion de l'Ukraine, le pouvoir russe mobilise l'Église orthodoxe en plein Moscou. Des affiches commandées par le Ministère des armées, proclamant, par exemple, que le Christ a vaincu les enfers et que la Russie vaincra. Des messages aux accents de guerre sainte, une guerre contre l'Occident satanique, selon les mots de Vladimir Poutine, lui-même. TF1 | Reportage J. Garro, V. Pierron, E. Dabbakh