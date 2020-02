Dieuze : la gendarmerie attaquée par un jeune militaire

Avant même l'attaque d'hier, la gendarmerie de Moselle était en alerte, après une menace prise très au sérieux. L'appel d'un homme qui s'était dit militaire, qui avait averti un carnage imminent à Dieuze, et se revendiquait de l'État islamique. Plus tard, un homme entre dans une caserne et prend pour cible un gendarme de repos. L'assaillant était un jeune militaire de 19 ans en formation. Ce soir, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'enquête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.