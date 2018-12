Différence de prix des jouets : comment y voir plus clair ?

Le mois de décembre est traditionnellement la période de l'année où l'on dépense le plus d'argent, notamment en cadeaux et en nourriture. Tous les ans, nous déboursons en moyenne 570 euros, en grande partie en jouets. Notre journaliste Antoine de Précigout nous fait le point sur les différences de prix des cadeaux de Noël préférés de nos enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.