Dijon : la très chère cité de la gastronomie

À votre arrivée en gare de Dijon (Côte-d'Or), vous ne pouvez pas rater les panneaux de direction vers la Cité de la gastronomie. C'est la toute dernière attraction touristique de la ville. À l'intérieur, des halles modernes avec commerces de bouches et restaurants, ainsi qu'un musée de la gastronomie aux nombreux équipements numériques. Sur 10 000 mètres carrés, une impressionnante vitrine pour la cuisine française qui, visiblement, ne met pas beaucoup de visiteurs en appétit. Le lieu a accueilli plus d'un million de personnes depuis son ouverture, en mai 2022. En réalité, ce chiffre prend en compte uniquement le nombre de passages. 40% des visiteurs ne dépensent pas d'argent dans la cité, ce qui étonne Emmanuel Bichot, conseiller municipal d'opposition de Dijon (Côte-d'Or). La structure a coûté beaucoup d'argent public. Selon nos informations, 40 millions d'euros ont été investis par l'État, la région Bourgogne-Franche-Comté et surtout la ville de Dijon. Cette dernière est même devenue gestionnaire du musée, faute de financement privé. La mairie croit en son projet. Elle estime que la cité accueille de plus en plus de visiteurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Blonz, G. Martin