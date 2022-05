Dijon : les bonnes affaires de la gastronomie

L’effervescence à quelques heures de l’ouverture. Dans les coulisses de la cité de la gastronomie, on s’active. Derniers coups de pinceau et de marteau, première livraison de produits et premier coup de stress. Avec sa fromagerie, Charlotte Hanouna sera l’une des actrices du village gastronomique de la cité. Boucherie, primeur, boulangerie, l’espace réunit une dizaine de boutiques. William Krief en est le chef d’orchestre, propriétaire des lieux, il a imaginé ce concept de hall modernisé, libre d’accès. Cet espace sera au cœur de la cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon. En dix ans, l’ancien hôpital a laissé place à la nouvelle attraction de la ville. Six hectares à la gloire du repas gastronomique des Français, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Restaurants, commerces et expositions accueilleront, vendredi 6 mai, leurs premiers visiteurs. Une cité pour attirer touristes et habitants, amateurs et professionnels. L’école des vins de Bourgogne s’y est installée, la célèbre école de cuisine Ferrandi y ouvre son cinquième campus. Premier cours cette semaine et 150 élèves à l’année. En tout, 250 millions d’euros de budget et 400 emplois créés. Pour François Rebsamen, le maire de Dijon, cette cité de la gastronomie est un enjeu économique majeur. Il espère attirer un million de touristes en plus des trois millions de visiteurs annuel de la ville. Car avec ce projet, toute la ville mise sur une nouvelle dynamique. Sept hôtels sont actuellement en construction. T F1 | Reportage (Initial prénom). (Nom du journaliste 1), (Initial prénom). (Nom du journaliste 2), (Initial prénom). (Nom du journaliste 3)