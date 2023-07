"C'est ici que tout a commencé" : les collants Dim seront de nouveau fabriqués en France

L'enseigne Dim a annoncé la relocalisation en France de la quasi-totalité de sa production, jusqu'alors en partie effectuée en Allemagne. Cela représente 19 millions de paires de collants en plus par an. À Autun, en Saône-et-Loire, les salariés concernés comme les habitants se réjouissent de cette annonce. Bonne nouvelle pour Autun et sa région. La marque française emblématique Dim a annoncé mercredi la relocalisation en France, sur le site de Saône-et-Loire, de la quasi-totalité de sa production de collants, jusqu'alors en partie effectuée en Allemagne. L'usine, qui emploie 600 personnes, et une centaine d'intérimaires, va produire la quasi-intégralité des collants de la marque. Cela représente dix-neuf millions de collants en plus, qui viennent s'ajouter aux 60 millions de paires fabriquées chaque année. "Ça nous apporte 265 machines qui vont pouvoir tourner à plein régime, on a la chance ici d'avoir un savoir-faire et c'est important de le garder", explique dans le reportage en tête de cet article Thierry Lenoble, responsable technique de l'usine Dim d'Autun.