Diplomatie : Emmanuel Macron en visite d'État aux États-Unis

Emmanuel Macron est le premier dirigeant étranger à effectuer une visite d'État sur le sol américain depuis l'élection de Donald Trump. Dans une brève allocution, le président a insisté sur le rôle du couple franco-américain dans un contexte mondial tendu. Le couple Macron va dîner avec Donald Trump et sa femme à Mount Vernon ce lundi 23 avril. Mardi, auront lieu des discussions diplomatiques avec des entretiens à la Maison Blanche, suivies du discours devant le Congrès mercredi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.