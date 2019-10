Directeur d'école : un quotidien éprouvant

Les 50.000 directeurs et directrices d'écoles primaires du pays jouent un rôle très important dans la vie de nos enfants. Ils assurent le bon fonctionnement des établissements, ils apaisent les conflits, organisent les cours. Et si l'on en croit à un récent sondage, leur moral est au plus bas. En fait, la plupart sont débordés. Découvrez leur quotidien dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du jeudi 3 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.