Discothèques, organisateurs d'événements : des professionnels dans l’angoisse

La semaine, la discothèque que nous avons visitée accueille des évènements et des concerts. Les week-ends, elle sera désormais fermée pendant un mois. Pour son propriétaire, cela représente 30% du chiffre d'affaires de l'année. L'État va prendre en charge à 100% le chômage partiel, exonérer les boîtes de nuit des charges sociales et compenser l'intégralité des coups fixes. Pour un chef d'entreprise, ces mesures sont insuffisantes. "Le chômage partiel à hauteur de 100%, c'est la moindre des choses. Et surtout, il va falloir qu'on nous dise de quelle manière on va pouvoir rembourser les PGE en ayant des discothèques qui n'ont pas pu travailler pendant quasiment deux ans, s'exprime Michael Fox, président du groupe "Lieux d'émotions" et de la discothèque "le chalet du Lac" à Paris. Du côté de l'événementiel et des traiteurs, le gouvernement n'a pour l'instant annoncé aucune aide supplémentaire. Pour le patron d'une PME de 30 salariés, il est urgent d'en savoir plus. 80% de ces évènements sont annulés en décembre et 2022 s'annonce mal. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Hernandez, J. Duong