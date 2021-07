Discothèques : pourquoi beaucoup risquent de ne pas rouvrir

Ils ont tant attendu cet instant, pouvoir rebrancher la musique, allumer les lumières et enfin rouvrir leur discothèque. Bientôt, la piste de danse va retrouver les jeunes. Mais d'ici là, l'équipe a de la discothèque "Le garden" a du travail pour pouvoir rouvrir correctement. La gérante a déjà enregistré de nombreuses réservations pour ce premier week-end. Un peu de stress aussi, car cette réouverture est soumise à des règles : un pass sanitaire obligatoire, une jauge limitée à 75% et des cahiers de rappel à l'entrée. Le masque lui n'est que recommandé, mais à la veille du jour j, les sentiments sont mitigés. "Cela pourrait être un grand élan, mais malheureusement, on a tous peur de l'avenir", estime Christian Jouny, représentant du syndicat national des discothèques. Seules trois discothèques sur dix devront rouvrir ce week-end. À Saint-Nazaire, l'institution de la vie nocturne "La guinguette" attendra la fin août. Pour son patron, le calcul est vite fait. Selon lui, ouvrir maintenant ne serait pas rentable. Beaucoup craignent aussi l'arrivée des variants.