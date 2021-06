Discothèques : vers une réouverture sous conditions

Pendant plus d'un an, les discothèques vous ont beaucoup manqués. Les discussions sont toujours en cours entre les syndicats et le gouvernement pour une éventuelle réouverture. Les professionnels quant à eux proposent un pass sanitaire obligatoire ou un test PCR de moins de 48 heures à l'entrée. Matthieu Lebrun, gérant du "Milton" à Baudre (Manche) demande en plus la mise en place d'auto-test à l'entrée. À l'intérieur de la discothèque, une jauge devrait être fixée à 65% de la capacité maximale. Au micro, le DJ devra régulièrement rappeler les gestes barrières, car le masque ne serait pas obligatoire tout le temps. Il y aura également quelques points techniques qu'il va falloir gérer. L'autre règle consiste à aérer les locaux toutes les heures. Si les gros établissements sont déjà équipés de systèmes de ventilation performants, les plus petits vont devoir investir en urgence. C'est le cas de Romuald Lebrun, gérant du Sunset à Saint-Lô (Manche). Il a décidé d'opter pour un purificateur d'air.