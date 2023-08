Discount : toujours plus d'enseignes

Des inaugurations en grande pompe tous les mois. En même temps, des dizaines de fermetures de magasins, toutes aussi fulgurantes comme : B&M, Action, NOZ, Prima Prix, ou encore TEDi. Avec des enseignes toujours plus nombreuses, le marché du discount est-il au bord de la saturation ? Il y a d'abord des concepts qui marchent avec des ouvertures à tour de bras. C'est le cas de Normal, une chaîne danoise. Voici, en images, son dernier magasin, stratégiquement installé dans un lieu de passage. À l'intérieur, presque que des produits d'hygiènes. Il n'y a ni palette ni carton, les rayons sont bien tenus. Et pour vous faire rester au moins quinze minutes, un seul chemin possible, entre l'entrée et les caisses. Négocier à l'échelle européenne, une stratégie qui fait le succès de l'enseigne britannique B&M et ses 1 100 magasins sur le continent, le néerlandais Action en a 2 300 et c'est même 3 000 pour l'allemand TEDi. C'est difficile de rivaliser pour les petites enseignes comme le français NOZ qui a une vingtaine de points de vente fermés, ces derniers mois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Depret, M. Beringer, B. Poizeuil