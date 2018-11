Discours d'Emmanuel Macron : les "gilets jaunes" déçus

Le discours d'Emmanuel Macron était très attendu par les "gilets jaunes". Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils n'étaient plus que 3 000 à manifester dans tout le pays ce mardi 27 novembre. Qu'ont-ils pensé des annonces du président de la République ? Ont-ils toujours l'intention de manifester samedi 1er décembre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.