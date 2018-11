Discours d'Emmanuel Macron : les réactions des leaders politiques

Les annonces d'Emmanuel Macron étaient très attendues par les responsables politiques de tous bords. Ces derniers avaient presque tous pris fait et cause pour les gilets jaunes. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, et Gilles Le Gendre, président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, ont donné leur avis sur le discours du chef de l'Etat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.