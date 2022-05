Discours du trône : la reine Elizabeth II absente, les Anglais inquiets

Et le lecteur fut le prince Charles. Elizabeth II n’a pas prononcé le discours du trône, évènement annuel majeur de la vie politique du Royaume-Uni. Trop éprouvant compte tenu du problème de mobilité de la souveraine. Elle s'était encore pliée à l'exercice l'année dernière en pleine pandémie. Jusqu'ici, elle n'y avait renoncé qu'à deux reprises, lors de ses maternités de 1959 et 1963. Des dizaines de participations cumulées qui semblent appartenir au passé. "Je pense que c'était prévisible, elle n'a pas une grande mobilité à présent. Mais on espère juste qu'elle va bien", déclare une femme. De plus en plus, la charge revient au prince Charles et à son fils William, visible à gauche de l'image. Une première pour cette cérémonie. Le passage de relais se fait discrètement depuis plusieurs années, notamment pour tous les voyages à l'étranger. "On est un peu dans un cas de figure d'une entreprise familiale, la firme Windsor, ou la reine est présidente non exécutive, le prince Charles, directeur général, et le prince William, directeur général adjoint", selon Marc Roche, chroniqueur royal - Magazine Le Point, auteur d'"Elle ne voulait pas être reine". TF1 | Reportage O. Santicchi, E. Stern, L. Barbazanges