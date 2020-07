Disneyland : dans les coulisses de la réouverture

Depuis deux jours, les attractions tournent toute la journée à Disneyland. Les employés du parc jouent les visiteurs pour s’assurer que tout fonctionne parfaitement avant la réouverture. Le jour J, il est hors de question de s’agglutiner dans les files d’attente car les règles ont changé. Sur les manèges, il est interdit de se mélanger à des inconnus. Et sur certaines attractions, une rangée de sièges sur deux sera condamnée. Dans le parc, le port du masque sera obligatoire dès onze ans et la rencontre avec les personnages très célèbres de Disney ne sera plus comme avant. "Rassurer les visiteurs", c’est le message que le parc veut faire passer pendant une visite réservée aux journalistes. Il leur a montré les 35 kilomètres de marquages au sol et les 2 000 distributeurs de gel hydroalcoolique. Il est aussi impossible de manger à l’intérieur. La terrasse a donc été élargie. Pour mieux gérer la foule, le parc a décidé d’accueillir moins de monde qu’avant. Quant aux 17 000 employés du parc, ils sont quasiment tous revenus travailler sur le site cette semaine. Mais au plus fort de la crise sanitaire, selon les syndicats, 90% d’entre eux étaient en chômage partiel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.