Disneyland Paris : ils œuvrent dans l'ombre depuis 30 ans

À Disneyland Paris, les visiteurs connaissent bien le château de La belle au bois dormant, les attractions à sensations fortes et la parade dans le parc. Mais ils connaissent moins les 15 000 salariés qui s’activent en coulisses. Yazid est l’un d’entre eux. Il a été l’un des premiers à postuler dès l’ouverture du parc. Il avait alors 26 ans. Actuellement, il est responsable d’une attraction qui n’existait même pas à son arrivée, la tour de la terreur. Il gère une équipe de 120 personnes. Pour Yazid aucune journée ne se ressemble et il adore ça. En 30 ans de carrière, il a pu tester tous les métiers chez Disney. C’est ce qui l’a convaincu de rester. Comme Yazid, de nombreux salariés rêvaient de travailler dans cet univers. Et certains sont venus exercer des métiers étonnants. C’est le cas d’Eric, artiste verrier. Il restaure les vitres du parc depuis 25 ans. Le parc possède une centaine de vitraux. Leur technique de fabrication est la même que dans les églises, mais les sujets sont inspirés des films d’animation. Ce mélange de genre a séduit Eric, amoureux de l’univers Disney depuis son enfance. À l’arrière du parc, dans son atelier, il dessine et découpe les verres d’une main assurée. Un travail de précision qu’il exerce encore à 63 ans. Si Eric a réalisé son rêve d’enfant, Martina n’aurait jamais imaginé faire une telle carrière à Disneyland. En 1995, elle quitte le nord de l’Italie pour passer un été en France et trouve, par hasard, un CDD de vendeuse dans cette boutique. 27 ans plus tard, elle est devenue vice-présidente du parc. Elle a 5 000 salariés sous sa responsabilité. Comme Martina, Eric et Yazid, 10% des salariés du parc fêtent cette année 2022 près de 30 ans de carrière à Disneyland Paris. T F1 | Reportage L. Palmier, J.Y. Mey