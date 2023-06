Disneyland : un millier de grévistes pour des hausses de salaire

Pour les visiteurs, une journée à Disneyland, c’est comme un rêve éveillé. “Quand vous y êtes, c'est magique”, disait un visiteur interviewé. Mais pour une partie des salariés, la magie n'opère plus, trois jours de grève en un mois. Hier, mardi 30 mai, ils étaient plus d'un millier à manifester dans les allées du parc, perturbant la grande parade de l'après-midi. Que demandent-ils ? Une hausse de salaire mensuel pour faire face à l'inflation. Samir Chagroume est agent d'accueil, il travaille chez Disneyland Paris depuis six ans et gagne 1480 euros net par mois. "Ce qu'on demande, c'est 200 euros net, c'est pour pouvoir juste vivre.", nous disait-il. La direction est prête à faire un geste, distribuer une prime de 125 euros qui s'ajoute à une augmentation de salaire de 5,5% en janvier 2023 et 1 000 euros de prime déjà distribuée, nous dit un porte-parole. C'est insuffisant pour Sylvain Cayard, technicien de maintenance chez Disneyland Paris, qui dénonce aussi une dégradation des conditions de travail. Une prochaine réunion de négociation est prévue ce vendredi 2 juin. Si aucun accord n'est trouvé, les salariés menacent d'une nouvelle grève, ce week-end. TF1 | Reportage N. Robertson, N. Merle