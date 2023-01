Disparition : appel à témoins pour retrouver un couple de retraités

Marie-Hélène n’a plus aucune nouvelle de sa mère et de son beau-père depuis le premier janvier. Chaque jour, elle garde l’espoir de les retrouver. Marie-France Dumortier, 79 ans, et Richard Di Gennaro, 83 ans, sont venus ici dans cette maison pour célébrer la nouvelle année. Un repas en famille habituelle. Ils sont repartis aux alentours de 18 h 30, direction leur domicile à Roubaix (Nord). Sur la route, un dernier échange téléphonique est enregistré à 18 h 47 dans la commune de la Longueville, sur cette route départementale. Après, plus aucun signe. Que s’est-il passé sur leur retour, le couple a-t-il eu un accident ? Difficile à croire pour le maire. À ce stade, la piste criminelle est aussi évoquée. Pour les retrouver, un hélicoptère a survolé la zone, des plongeurs ont fouillé les étangs, sans succès. La famille a distribué ces avis de recherche partout dans la zone. À Roubaix, là où le couple habite, les mêmes interrogations. Les voisins ont été les premiers à donner l’alerte, pour eux, la disparition est inexplicable. Le parquet de Lille (Nord) mène l’enquête, les recherches sont en cours pour tenter de retrouver le couple de retraités. TF1 | Reportage V. Lamhaut, , Z. Ajili, T. Chartier