Disparition d’Axel Kahn : un homme de combats

Il n'avait rien caché, rien dissimulé en publiant, ces derniers mois, sur ses réseaux sociaux, le récit de sa mort imminente. Il n'avait eu de cesse durant toute son existence scientifique de prolonger la vie. "Je me posais la question : comment serai-je moi-même confronté à la mort ? Je n'y pensai pas avec gourmandise réellement, mais avec une certaine curiosité. Et maintenant, j'y suis et on y fait maintenant, je m'y colle", a-t-il dit dans "C à vous" sur France 5 le 17 mai 2021. Né en 1944 en Touraine, c'est dans la science qu'Axel Kahn s'épanouit. Biologiste, médecin, généticien... Ses centaines travaux de recherche fondent tout d'abord sa légitimité. Il dirige l'Inserm, l'Institut Cochin, une université, mais c'est la philosophie, l'écriture et l'éthique qui balisent la deuxième partie de sa vie. "Je suis follement amoureux de la beauté, mais évidemment comme vous l'avez compris, si les autres ne sont pas là, la beauté n'existe pas", a-t-il dit dans "Au Field de la nuit" en 2014. Alors Axel Kahn partage ses combats qui deviennent politiques. Il se battait également pour les patients comme le président de la ligue contre le cancer. Une ligue dont il se met en retrait quand il annonce au printemps dernier que la maladie va l'emporter. Voici un extrait de ce qu'il avait dit le 27 mai dernier, "la majorité des cancers aujourd'hui guéris, et si vous deviez ne pas guérir, et bien comme moi, vivez ! Vraiment, je vous promets, ça en vaut la peine. Bonne chance ". Axel Kahn est mort entouré des siens. Il avait 76 ans.