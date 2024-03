Disparition de Cécile Vallin : une nouvelle affaire Fourniret ?

Le visage de sa fille ne le quitte jamais. Près de 27 ans après, le souvenir de Cécile Vallin est toujours présent, figé dans le temps. Jonathan Olivier, son père, espère savoir la vérité. Cette jeune fille de 17 ans avait disparu en 1997 sur une route de Savoie. Il n'y avait aucune piste jusqu'en décembre 2023, au procès de Monique Olivier. Elle affirme avoir vu une jeune fille avec Michel Fourniret en 1997. La date et sa description pourraient correspondre à Cécile Vallin. Monique Olivier doit être entendue par les juges. La grande différence avec l'arrivée du pôle cold case est l'activation et la réactivation des dossiers avec des moyens beaucoup plus importants. Depuis deux ans, il représente un espoir pour les familles. Environ 105 dossiers y sont instruits et trois fois plus en attente. Les avocats se battent pour faire transférer leurs dossiers à ces juges spécialisés. Le pôle cold case travaille sur des affaires non élucidées. Il reprend l'enquête à zéro avec un regard neuf. Cinq magistrats spécialisés y travaillent à plein temps. Il y a, à leur tête, Sabine Kheris, connue pour avoir fait parler Michel Fourniret. Au total, cinq affaires ont été résolues depuis la création de ce pôle judiciaire national. TF1 | Reportage M. Bajac, M. Belot, L. Barbier