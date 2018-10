Disparition de Charles Aznavour : l'émotion des Français

Charles Aznavour c'est plus de 1 300 chansons écrites et ciselées avec son fidèle dictionnaire et son piano. Plusieurs dizaines d'entre elles appartiennent depuis longtemps au patrimoine national. Avec ses 70 ans de carrière en haut de l'affiche, il est dans le cœur des Français. Quel que soit votre âge, ses chansons évoquent forcément une rencontre, un souvenir. Alors, qu'avez-vous retenu de cet immense artiste ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.