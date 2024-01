Disparition de Delphine Jubillar : de nouveaux éléments dans l'enquête

C'est un appel énigmatique enregistré par l'administration pénitentiaire, six minutes de conversation téléphonique qui pourraient faire basculer trois ans d'enquête. À la prison de Lannemezan, un ancien codétenu de Cédric Jubillar appelle sa mère. Cet homme purge une peine de prison de dix ans pour tentative de meurtre. Mais ce qui l'intéresse, c'est le futur procès de Cédric Jubillar. "Mais il n'y a pas de preuves, donc ciao... Sébastien, Mathieu, Sofiane, ils les connaissent pas !", dit le détenu à son interlocutrice. Ces trois prénoms sont ceux des amis proches de Cédric Jubillar. Est-ce d'eux dont il est question ? Tous les trois ont été auditionnés, surveillés de près par les enquêteurs, mais sont libres. De quelles informations dispose ce détenu ? Le parquet général prend très au sérieux cet appel et demande un complément d'information, c'est-à-dire auditionner le détenu et les personnes dont il parle. TF1 | Reportage M. Bajac, M. Belot, F. De Juvigny