Disparition de Delphine Jubillar : et si on ne la retrouvait jamais ?

Des hectares de terrains fouillés, des moyens exceptionnels déployés, mais rien. Depuis plus d'un an, pas la moindre trace de Delphine Jubillar. Pour de nombreux proches du dossier, il ne fait plus de doute que le corps de l'infirmière ne sera probablement jamais retrouvé. Ce journaliste a enquêté sur cette disparition. Pour lui, le mystère réside dans l'absence de preuve formelle. Cédric Jubillar, unique suspect, est maintenu en détention provisoire depuis maintenant neuf mois. Malgré l'absence de corps, l'avocat des enfants du couple attente un procès pour meurtre en s'accrochant aux éléments de l'enquête. Cédric Jubillar pourrait-il être jugé pour le meurtre de son épouse même si le corps n'a pas été retrouvé ? Ce ne serait pas une première dans l'histoire de la justice française. En 2009, Jacques Viguier est jugé pour le meurtre de sa femme Suzanne, disparue neuf ans plus tôt, pourtant pas de corps, pas de scène de crime. L'accusé est acquitté. L'avocat de Cédric Jubillar, à l'époque proche du dossier Viguier, fait désormais le parallèle avec le cas de son client. Cédric Jubillar continue de clamer son innocence. TF1 | Reportage S. Chevallereau - M. Belot - P. Michel