Disparition de Delphine Jubillar : les confidences de sa cousine

Elle s'accroche à son écharpe, le dernier lien qui l'unit à sa cousine. Delphine, plus qu'une cousine, une sœur de cœur pour Lolita. Depuis un an, la jeune femme vit avec la même interrogation : Delphine est-elle morte sous les coups de son mari ? Quelques jours après sa disparition, Lolita est allé jusqu'à poser la question à Cédric Jubillar. Les deux cousines ont toujours été proches. Lolita n'a pas de doute, sa cousine n'a pas pu partir volontairement de chez elle. Elle est attachée à ses deux enfants. Le couple Jubillar lui va mal. La jeune mère de famille a entamé une procédure de divorce. Delphine s'était confiée à Lolita. Cédric Jubillar continue de clamer son innocence, malgré sa mise en examen pour le meurtre de sa femme. Vendredi, pour la deuxième fois depuis son incarcération, il sera interrogé par les juges. En attendant des réponses, Lolita et les amis proches de Delphine Jubillar organisent une marche blanche le 19 décembre prochain. Un an après sa disparition, toujours aucune trace de la jeune infirmière. T F1 | Reportage R. Bey, P. Lormant