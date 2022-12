Disparition de Delphine Jubillar : les dernières zones d'ombres

Que s’est-il passé dans sa maison la nuit du 15 décembre 2020 ? Mardi, Cédric Jubillar va sortir de prison, pour revenir dans son salon, considéré par les enquêteurs comme la possible scène de crime. Cette nuit de décembre en famille, il va devoir durcir au juge minute par minute, dans les mêmes conditions de nuit, après la disparition de son épouse. Pourquoi cette reconstitution a-t-elle lieu ? Les avocats de Cédric Jubillar l'ont réclamé depuis plusieurs mois. Elle permettra de démontrer son innocence. Les proches de Delphine espèrent que Cédric Jubillar , dans sa maison, passe enfin aux aveux. Le juge va confronter le principal suspect à ses incohérences. Quelles zones d’ombres persistent ? Le couple s’est-il disputé ce soir-là ? Cédric Jubillar a toujours nié, mais des voisines ont entendu des cris à 23 heures. Elles habitent dans une maison, à 130 mètres des Jubillar . Est-il possible d’entendre des éclats de voix à cette distance ? Autre élément troublant, pourquoi les lunettes de Delphine ont-elles été retrouvées cassées, une branche sous le canapé ? TF1 | Reportage M. Bajac, C. Chevreton, G. Aguerre